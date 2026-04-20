Course à la direction de l’ONU : premiers échanges publics pour départager les candidats

Les prétendants à la succession d’Antonio Guterres entament cette semaine une série d’auditions publiques à l’ONU, étape destinée à exposer leurs priorités avant la désignation du futur secrétaire général. Ce processus, instauré pour renforcer la transparence, intervient dans un contexte marqué par des tensions internationales et des difficultés financières pour l’organisation.

Quatre personnalités sont officiellement en lice pour prendre les rênes de l’institution à partir de janvier 2027. Elles défendent des approches différentes mais convergent sur la nécessité de restaurer la crédibilité d’une organisation fragilisée. Plusieurs États militent par ailleurs pour l’élection d’une femme, tandis que l’Amérique latine revendique ce poste au nom d’un principe de rotation régionale.

Un choix toujours dominé par les grandes puissances

Malgré ces auditions, la décision finale reste entre les mains du Conseil de sécurité, et en particulier de ses cinq membres permanents disposant d’un droit de veto. Les équilibres géopolitiques et les intérêts nationaux continuent ainsi de peser lourdement sur l’issue du processus.

Parmi les candidats figurent notamment l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, le diplomate argentin Rafael Grossi, la Costaricienne Rebeca Grynspan et l’ex-chef d’État sénégalais Macky Sall. Tous mettent en avant leur expérience internationale et la nécessité de renforcer la coopération face aux crises actuelles, même si leurs soutiens politiques restent inégaux selon les régions.