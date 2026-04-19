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Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau officiellement investi candidat par les adhérents LR

19 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau officiellement investi candidat par les adhérents LR
Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau officiellement investi candidat par les adhérents LR

C’est désormais acté : l’ex-ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau sera le candidat des Les Républicains pour l’élection présidentielle de 2027. À l’issue du vote organisé ce week-end, les quelque 76 000 adhérents du parti ont largement choisi de désigner directement leur président, écartant ainsi l’option d’une primaire.

Ce scrutin interne proposait trois scénarios : une primaire fermée réservée aux militants, une primaire semi-ouverte aux sympathisants, ou une investiture immédiate. C’est cette dernière option qui l’a emporté, confirmant la stratégie de Bruno Retailleau, déjà déclaré candidat depuis plusieurs semaines et seul véritable prétendant en interne.

Ce choix permet au patron de LR de gagner un temps précieux dans la course à l’Élysée. Dans un parti encore marqué par les divisions et les échecs passés, les militants ont visiblement privilégié la clarté et l’unité autour d’un candidat unique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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