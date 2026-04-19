Michel Barnier affirme se sentir « capable » d’être président sans se déclarer candidat

L’ancien Premier ministre Michel Barnier a estimé être « capable d’être président de la République », tout en refusant pour l’instant d’officialiser une candidature pour l’élection de 2027. Interrogé sur France 3, il a mis en avant son expérience au sommet de l’État, affirmant avoir exercé ses fonctions sans difficulté et se sentir en mesure d’assumer d’autres responsabilités.

Malgré cette déclaration, l’ex-négociateur du Brexit a insisté sur sa volonté de ne pas entrer dans une logique de personnalisation prématurée du débat politique. Il a indiqué travailler à l’élaboration d’un projet, tout en reconnaissant que la question du rassemblement au-delà de son camp reste incertaine à ce stade.

Priorité au projet plutôt qu’à la candidature

Michel Barnier a expliqué vouloir privilégier le débat d’idées dans les mois à venir, notamment à travers la plateforme programmatique qu’il a récemment lancée. Il estime que les enjeux actuels nécessitent une réflexion de fond avant toute désignation officielle d’un candidat.

Dans le même temps, il a pris part au vote interne des Républicains sur les modalités de désignation pour 2027, se prononçant en faveur d’un processus le plus ouvert possible. Les adhérents du parti doivent trancher entre plusieurs options, allant d’une primaire réservée aux militants à une désignation directe du candidat.