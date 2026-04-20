Malaisie : un incendie ravage un village côtier et laisse plus de 9 000 personnes sinistrées

Un violent incendie a détruit environ 1 000 habitations dans l’État de Sabah, en Malaisie, provoquant le déplacement de milliers de personnes dans un village côtier de l’île de Bornéo. Le sinistre, survenu dans la nuit de dimanche, a touché une communauté déjà vulnérable, sans faire de victimes selon les autorités.

D’après les services de secours, le feu s’est déclaré vers 1h32 du matin dans le district de Sandakan. Les pompiers, rapidement mobilisés, ont été confrontés à des conditions particulièrement difficiles qui ont favorisé la propagation rapide des flammes.

Le chef des pompiers du district, Jimmy Lagung, a indiqué que de violentes rafales de vent, combinées à la forte densité des habitations, ont accéléré la progression de l’incendie. La situation a été aggravée par la marée basse, qui a limité l’accès à des sources d’eau ouvertes pour lutter contre le feu.

Le sinistre a frappé un village construit sur pilotis, typique de certaines zones côtières de Sabah. Ces habitations précaires abritent souvent des populations parmi les plus pauvres du pays, incluant des communautés autochtones et des personnes apatrides, rendant leur situation encore plus critique face à ce type de catastrophe.

Selon la police locale, plus de 9 000 habitants ont été affectés par l’incendie, bien qu’aucun décès n’ait été signalé à ce stade. L’ampleur des dégâts matériels laisse toutefois présager une crise humanitaire importante pour les familles sinistrées.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a assuré que le gouvernement fédéral travaillait en coordination avec les autorités de Sabah afin de fournir une aide d’urgence. Des mesures sont en cours pour assurer un hébergement temporaire et répondre aux besoins essentiels des personnes déplacées.