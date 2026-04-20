Nouvelle-Zélande : chute de popularité pour Christopher Luxon et son parti selon un sondage

Le soutien au Parti national néo-zélandais et à son chef, le Premier ministre Christopher Luxon, est en recul, selon un récent sondage, illustrant une érosion de la confiance de l’opinion publique.

D’après cette enquête, le Parti national perd quatre points pour tomber à 30 % d’intentions de vote. Dans le même temps, le soutien personnel à Luxon pour rester à la tête du gouvernement chute également de quatre points, à seulement 16 %.

Ces résultats traduisent un affaiblissement politique pour le Premier ministre, confronté à un contexte intérieur délicat et à des attentes croissantes de la population.

Malgré ce recul, Luxon a affirmé conserver le soutien total des députés de son parti, cherchant à rassurer sur la stabilité de son gouvernement.

Cette baisse de popularité intervient dans un climat politique tendu en Nouvelle-Zélande, où les enjeux économiques et sociaux pèsent de plus en plus sur l’opinion publique.

Le sondage pourrait ainsi peser sur les équilibres politiques à venir, alors que le gouvernement cherche à maintenir sa crédibilité et son cap face aux critiques.