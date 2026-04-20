Fusillade à Kiev : huit blessés toujours hospitalisés, une polémique éclate sur la réponse policière

Huit personnes, dont un enfant, restent hospitalisées à Kiev après la fusillade qui a fait six morts, a annoncé le maire Vitali Klitschko. Les victimes reçoivent actuellement des soins, certaines étant encore dans un état critique.

L’attaque s’est produite lorsqu’un homme d’origine russe a ouvert le feu sur des passants avec un fusil automatique, avant de se retrancher dans un supermarché en prenant des otages. Après environ 40 minutes de négociations infructueuses, les forces de l’ordre ont donné l’assaut et abattu le suspect.

Parmi les blessés figure un enfant dont les parents ont été tués lors de l’attaque. Selon le maire, son état est stable, tandis qu’un adulte reste dans un état critique.

L’affaire a rapidement pris une dimension politique et sécuritaire. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant des policiers en train de fuir les lieux au début de l’intervention ont provoqué une vive controverse, conduisant à la démission du chef de la police de patrouille.

Le président Volodymyr Zelensky a indiqué que la fusillade avait fait au total 14 blessés. Les autorités ont ouvert une enquête, notamment pour comprendre comment le tireur a pu obtenir un permis de port d’armes.

Sur place, le supermarché reste fermé et bouclé par la police. Les impacts de balles et les traces de sang visibles témoignent encore de la violence de l’attaque, un événement rare dans une capitale déjà marquée par les tensions liées à la guerre.