Carney met en garde : la dépendance du Canada aux États-Unis est devenue une « faiblesse »

Le Premier ministre canadien Mark Carney a estimé que les liens historiquement étroits entre le Canada et les États-Unis, longtemps considérés comme un atout, sont désormais devenus une « faiblesse » dans le contexte actuel de tensions et de perturbations économiques.

Dans un message vidéo adressé à la nation, Carney a expliqué que le Canada ne pouvait plus compter sur la stabilité de son voisin américain. Il a souligné que son pays ne pouvait « miser son avenir sur l’espoir » que les turbulences en provenance des États-Unis cessent d’elles-mêmes.

Pour illustrer son propos, le chef du gouvernement a évoqué des figures historiques de la guerre de 1812, notamment le général Isaac Brock, qui avait combattu l’invasion américaine. Il a également mentionné le chef autochtone Tecumseh, symbole de résistance face à l’expansion des États-Unis.

« La situation actuelle semble inédite, mais nous avons déjà fait face à des menaces de ce genre », a-t-il déclaré, appelant à une prise de conscience des défis contemporains.

Ces déclarations interviennent alors que le Canada fait face aux conséquences d’une guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump. Carney estime que sa récente victoire électorale et sa majorité parlementaire lui donneront les moyens de mieux gérer cette crise.

Dans ce contexte, le Premier ministre semble vouloir encourager une diversification des partenariats et une réduction de la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis, afin de renforcer la résilience du Canada face aux incertitudes internationales.