À Bure, une manifestation sous tension contre le projet d’enfouissement nucléaire Cigéo

Une manifestation contre le projet Cigéo d’enfouissement de déchets nucléaires s’est tenue dimanche dans la Meuse, malgré une interdiction préfectorale. Environ 85 militants se sont rassemblés et ont défilé dans le calme entre Luméville et Mandres-en-Barrois, sous une surveillance étroite des forces de l’ordre.

Le dispositif de sécurité déployé était important, avec des contrôles nombreux et des moyens aériens, dont des drones et un hélicoptère. Les autorités avaient justifié l’interdiction du rassemblement par l’absence de déclaration préalable et par des craintes de troubles à l’ordre public liés à la présence possible de groupes radicaux.

Un projet contesté de longue date

Le projet Cigéo, lancé en 1991, prévoit l’enfouissement à partir de 2050 de déchets nucléaires hautement radioactifs à 500 mètres sous terre. Il concerne environ 83 000 m³ de déchets destinés à rester dangereux pendant des centaines de milliers d’années, un horizon qui alimente les critiques d’une partie de la société civile.

Le coût du projet est aujourd’hui estimé à plus de 33 milliards d’euros, en forte hausse par rapport aux premières évaluations. Cette dimension financière, ajoutée aux enjeux environnementaux et de sûreté, contribue à maintenir une opposition durable sur le terrain.

Une mobilisation encadrée et récurrente

Malgré le contexte tendu, la manifestation s’est déroulée sans incident majeur. Les autorités avaient mis en place des zones d’exclusion autour des installations de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, afin de prévenir tout débordement.

Le site de Bure reste un point de mobilisation régulier pour les opposants au projet. En septembre dernier, plusieurs centaines à quelques milliers de personnes s’étaient déjà rassemblées sur place, dans une manifestation déclarée mais également très encadrée par les forces de sécurité.