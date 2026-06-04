Affaire Lyhanna : «La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées», Gérald Darmanin dénonce un «dysfonctionnement» judiciaire

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dénoncé le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella, présenté comme le principal suspect dans la disparition de Lyhanna. Il juge la situation « tout à fait inacceptable » et promet de rendre public le rapport consacré aux défaillances de cette affaire. Cette prise de parole fait suite à la découverte d’un corps, dont l’identification formelle doit encore être établie par l’autopsie.

« Le temps est maintenant au recueillement et au deuil »

L’avocat des parents de Lyhanna, Me François Roujou de Boubée, a appelé à préserver l’intimité de la famille. « Dans l’attente de l’autopsie, le temps est maintenant au recueillement et au deuil », a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a également décrit l’état d’esprit des parents : « La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées. »

Gérald Darmanin se dit « terrifié »

Le garde des Sceaux estime que le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella est « tout à fait inacceptable ».

« Nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement qui est révélateur de notre mauvaise organisation et, sans doute, au ministère de la Justice comme ailleurs, du fait que nous ne prenons pas au sérieux la parole de l’enfant », a déclaré Gérald Darmanin. Le ministre a ajouté qu’il prendrait « ses responsabilités ».

Le rapport sera rendu public

Gérald Darmanin assure qu’il rendra public le rapport commandé avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Ce document doit établir précisément comment les différentes procédures visant Jérôme Barella ont été traitées et identifier les éventuelles défaillances des services concernés.

L’autopsie doit confirmer l’identité du corps

Un corps a été découvert dans le cadre des recherches menées après la disparition de Lyhanna. À ce stade, son identité n’a pas encore été officiellement confirmée. Les résultats de l’autopsie sont désormais attendus.