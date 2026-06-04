Poutine se dit prêt à conclure la paix avec Trump, mais exige de nouvelles concessions de l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que les propositions avancées par le président américain Donald Trump pourraient permettre de mettre fin à la guerre en Ukraine. Toutefois, il a insisté sur la nécessité pour Kiev de faire des compromis, estimant ne voir aucun signe d’une telle volonté de la part des autorités ukrainiennes.

S’exprimant devant des représentants de médias internationaux en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le dirigeant russe a déclaré que Moscou restait disposé à rechercher une solution diplomatique au conflit. Il a également affirmé que la Russie respecterait les compromis qui auraient été conclus avec Donald Trump lors d’un sommet organisé en Alaska l’an dernier.

Dans le même temps, Vladimir Poutine a assuré que la Russie poursuivrait les combats si aucun accord n’était trouvé. Selon lui, les forces russes continuent de progresser sur le terrain et sont capables d’atteindre leurs objectifs militaires. Il a déclaré que la Russie était prête à « se battre jusqu’à la victoire » si les négociations n’aboutissaient pas.

Le président russe n’a montré aucun signe d’assouplissement concernant ses exigences territoriales. Il maintient que l’Ukraine devrait céder le reste de la région du Donbass encore sous son contrôle pour parvenir à un règlement du conflit. Une position fermement rejetée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui considère une telle demande comme une forme de capitulation.

Au cours de son intervention, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie contrôlait désormais l’intégralité de la région de Louhansk ainsi que plus de 85 % de la région de Donetsk. Ces deux territoires figurent parmi les quatre régions ukrainiennes que Moscou a revendiquées et annexées en 2022, une décision que Kiev et la majorité des pays occidentaux considèrent comme illégale.

Alors que la guerre se poursuit depuis cinq ans, le conflit demeure le plus meurtrier qu’ait connu l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les déclarations de Vladimir Poutine soulignent à la fois la volonté affichée du Kremlin de poursuivre les discussions diplomatiques et son refus de renoncer à ses principales revendications territoriales, qui restent l’un des principaux obstacles à un accord de paix.