Janez Jansa reprend les rênes de la Slovénie : le Parlement valide un virage politique majeur

Le Parlement slovène a approuvé jeudi le nouveau gouvernement de centre-droit dirigé par Janez Janša, ouvrant la voie à son quatrième mandat à la tête du pays. Le dirigeant a promis des baisses d’impôts, une lutte renforcée contre la corruption et une politique visant à réduire la centralisation du pouvoir.

Le gouvernement a obtenu la confiance des députés par 49 voix contre 30. Le nouvel exécutif est composé de quinze ministres issus principalement du parti SDS de Janez Jansa, ainsi que de plusieurs formations partenaires de la coalition. Cette alliance de cinq partis dispose de 43 sièges sur les 90 que compte le Parlement, mais bénéficie également du soutien d’autres élus, notamment ceux représentant les minorités nationales.

Lors de son discours devant les parlementaires, Janez Jansa a affirmé vouloir former un gouvernement représentant l’ensemble de la Slovénie. Il a mis en avant l’expérience de ses ministres ainsi que leur diversité générationnelle et géographique, estimant que cette équipe serait en mesure de répondre aux défis économiques et institutionnels du pays.

Le nouveau Premier ministre, souvent décrit comme un dirigeant populiste proche des positions de Donald Trump, a notamment promis de réduire ce qu’il considère comme une pression fiscale excessive. Il a également annoncé des dépenses publiques ciblées et une campagne destinée à combattre la corruption.

Cette arrivée au pouvoir marque la fin de quatre années de gouvernement libéral dirigé par Robert Golob. Bien que son camp ait remporté de justesse les précédentes élections, il n’était pas parvenu à constituer une coalition parlementaire suffisamment solide pour conserver le pouvoir à long terme.

Selon plusieurs analystes, l’arrivée de Janez Jansa pourrait également entraîner une réorientation de la politique étrangère slovène. Certains observateurs estiment que le pays pourrait s’éloigner de certaines positions adoptées ces dernières années, notamment sur les questions liées au conflit israélo-palestinien. Ce changement potentiel sera suivi de près par les partenaires européens de la Slovénie dans les mois à venir.