Mystère en mer de Chine méridionale : une étrange structure apparaît puis disparaît sur un atoll hautement disputé

Les autorités philippines enquêtent sur la présence d’une structure suspecte repérée à l’entrée du récif de Scarborough, un atoll stratégique et vivement contesté en mer de Chine méridionale. Des images satellites obtenues par Reuters ont confirmé la présence de cet objet à la fin du mois de mai, avant que de nouvelles images ne suggèrent sa disparition.

Le récif de Scarborough est au cœur des tensions entre les Philippines et la Chine depuis que Pékin en a pris le contrôle de facto en 2012. Les autorités philippines ont annoncé mercredi examiner les informations faisant état d’une nouvelle installation dans cette zone maritime sensible, où la Chine a déjà tenté à plusieurs reprises de limiter l’accès des navires philippins.

Le ministre philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, a déclaré avoir reçu des informations préliminaires concernant cette structure. Il s’est exprimé à Singapour en marge du Dialogue de Shangri-La, l’un des principaux forums consacrés aux questions de sécurité et de défense dans la région Asie-Pacifique.

Selon les images prises les 27, 29 et 30 mai par Vantor, une société spécialisée dans l’imagerie satellite commerciale, l’objet observé pourrait être un radeau flottant ou une bouée située à l’entrée de l’atoll. Les clichés des 27 et 29 mai montrent également ce qui semble être une barrière s’étendant à travers l’accès au récif.

L’apparition puis la disparition rapide de cette structure soulèvent des interrogations sur sa nature exacte et sur son éventuel rôle dans le contrôle de cette zone maritime contestée. Les autorités philippines n’ont pour l’instant pas communiqué de conclusions sur l’origine ou la fonction de l’objet observé.

Cette découverte intervient dans un contexte de rivalité persistante en mer de Chine méridionale, où plusieurs pays revendiquent des territoires maritimes et des récifs stratégiques. L’an dernier, la Chine avait annoncé la création d’une réserve naturelle nationale sur le banc de sable de Scarborough, renforçant encore l’attention portée à cette zone disputée.