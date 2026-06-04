Lyhanna : le corps retrouvé dans un silo agricole est celui d’un enfant avec la même tenue que portait la collégienne, indique le procureur

Le corps retrouvé ce jeudi dans un silo agricole du Gers est celui d’un enfant. Le procureur a indiqué qu’il portait des vêtements similaires à ceux que Lyhanna avait sur elle au moment de sa disparition, vendredi 29 mai à Fleurance. L’identification formelle du corps est toujours en cours.

Un corps découvert à une quinzaine de kilomètres de Fleurance

La découverte a été faite dans un silo situé au sein d’une usine agricole, dans le secteur de Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. Le site avait déjà été inspecté mercredi dans le cadre des recherches menées pour retrouver la collégienne de 11 ans.

La famille de Lyhanna a été informée de la découverte. Des magistrats et des enquêteurs spécialisés se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations et d’accélérer les opérations d’identification.

L’identité de l’enfant n’est pas encore officiellement confirmée

À ce stade, la justice ne confirme pas que le corps retrouvé est celui de Lyhanna. Mais la présence de vêtements similaires à ceux portés par la jeune fille ne laisse que peu de place au doute.

Lyhanna aperçue pour la dernière fois dans une voiture

Lyhanna, âgée de 11 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le vendredi 29 mai. Elle a été aperçue vers 15 heures aux abords du collège Hubert-Reeves de Fleurance, où elle était scolarisée, puis dans le véhicule du père de l’une de ses amies. Sa disparition a été signalée par ses parents quelques heures plus tard. L’homme de 41 ans a déclaré avoir conduit la collégienne jusqu’à la piscine de la commune. Ses déclarations ont été jugées « incohérentes et imprécises ». L’hypothèse d’une fugue avait rapidement été écartée.

Le principal suspect mis en examen et incarcéré

Interpellé le lendemain de la disparition, le principal suspect a été placé en garde à vue, puis mis en examen lundi soir pour enlèvement et séquestration d’un mineur de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire. Il nie toute implication et a gardé le silence lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction. Le suspect connaissait Lyhanna, sa fille étant une amie de la collégienne. Avant la disparition, il faisait déjà l’objet d’investigations après une plainte pour viols sur une enfant de 10 ans déposée en 2025. Une enquête administrative a également été annoncée afin d’examiner le traitement de cette procédure.

Six jours de recherches massives dans le Gers

Depuis la disparition de Lyhanna, d’importants moyens ont été déployés autour de Fleurance et dans plusieurs communes voisines. Environ 180 gendarmes ont participé aux opérations, avec des équipes cynophiles, des plongeurs, des drones et un hélicoptère. Des bois, des plans d’eau, des cours d’eau, des champs et des bâtiments agricoles ont été fouillés. La découverte du corps dans le silo ouvre une nouvelle phase de l’enquête. Les examens d’identification et les constatations médico-légales doivent désormais permettre de confirmer s’il s’agit de Lyhanna et de préciser les circonstances de la mort de l’enfant.