Incendies : deux nouveaux Canadair pour la Sécurité civile, une livraison attendue en 2032

La France renforce progressivement ses moyens de lutte contre les incendies de forêt avec la commande de deux nouveaux avions bombardiers d’eau Canadair. Cette acquisition, qui doit être officialisée jeudi par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez lors du lancement de la saison estivale des feux de forêt dans le Gard, s’inscrit dans les engagements pris par Emmanuel Macron après les incendies dévastateurs de l’été 2022.

Ces deux appareils constituent la seconde tranche d’un programme de renouvellement de la flotte française. Une première commande avait déjà été passée en 2024 avec un financement partiellement assuré par l’Union européenne. Les premiers avions sont attendus en 2028, tandis que cette nouvelle commande ne devrait être livrée qu’entre 2032 et 2033. À terme, la flotte de la Sécurité civile devrait atteindre 16 Canadair.

Les pompiers jugent les moyens insuffisants

Malgré cette annonce, les sapeurs-pompiers estiment que les efforts engagés restent largement en dessous des besoins. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénonce une réponse trop lente face à l’accélération du changement climatique et à la multiplication des feux de grande ampleur. Elle appelle l’État à adopter une stratégie plus ambitieuse pour renforcer durablement les capacités d’intervention aériennes et terrestres.

Les inquiétudes sont partagées par plusieurs parlementaires. Un rapport publié en 2025 soulignait déjà que la flotte actuelle n’était plus adaptée à l’évolution des risques. Le vieillissement des appareils et l’augmentation du nombre d’incendies majeurs posent la question du dimensionnement des moyens français face à des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes.

Une menace qui s’étend sur tout le territoire

L’année 2025 a été particulièrement marquée par les incendies avec près de 15.000 départs de feu recensés en France et environ 30.000 hectares détruits. Parmi eux, 1.800 incendies de forêt ont ravagé près de 20.000 hectares, notamment dans l’Aude où le massif des Corbières avait été fortement touché durant l’été.

Face à cette situation, près d’une cinquantaine de départements sont désormais classés à risque d’incendie, y compris dans des zones historiquement moins exposées comme les Côtes-d’Armor ou la Seine-et-Marne. Au niveau européen, près de 800 pompiers seront prépositionnés cet été dans plusieurs pays à risque, tandis que la France accueillera également plusieurs modules européens spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt. Parallèlement, les syndicats de pompiers continuent d’alerter sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours, qu’ils jugent aujourd’hui sous forte pression.