Patrick Bruel : le Théâtre Édouard VII annule les cinq dernières représentations de «Deuxième partie»

Le rideau tombe plus tôt que prévu pour Deuxième partie », la pièce dans laquelle Patrick Bruel se produisait au Théâtre Édouard VII, à Paris. La direction de l’établissement a annoncé ce jeudi l’annulation des cinq dernières représentations du spectacle, programmées jusqu’au dimanche 7 juin. La décision a été prise en accord avec les comédiens. Aucune date de report n’a été annoncée.

Le spectacle s’arrête avant son dernier week-end

Les représentations encore prévues devaient avoir lieu jeudi et vendredi soir, samedi après-midi et samedi soir, puis dimanche après-midi. Elles sont toutes supprimées. La pièce était à l’affiche depuis le 27 janvier au Théâtre Édouard VII. Écrite par Samuel Benchetrit et mise en scène par Ladislas Chollat, elle réunissait Patrick Bruel, Stéphane Freiss et Marine Delterme. Son intrigue suivait un couple marié depuis trente ans, dont la vie était bouleversée par l’arrivée d’un homme semblant connaître leurs secrets. Dans son message adressé aux spectateurs, la direction du théâtre ne détaille pas les raisons de l’annulation des dernières dates.

Une représentation déjà annulée mercredi soir

Cette décision fait suite à l’annulation de la représentation du mercredi 3 juin. Avant le spectacle, une dizaine de militantes du collectif féministe NousToutes avaient manifesté devant le théâtre, alors que les spectateurs arrivaient dans la salle. Les militantes brandissaient des pancartes et scandaient des slogans visant Patrick Bruel. Des échanges tendus ont également eu lieu avec certains spectateurs présents devant l’établissement. La représentation n’a finalement pas été jouée.

La pièce avait déjà été interrompue une semaine plus tôt

Une précédente action avait eu lieu à l’intérieur du Théâtre Édouard VII, le mercredi 27 mai. Trois militantes s’étaient levées au début de la représentation et avaient crié des slogans accusant Patrick Bruel. Les lumières avaient été rallumées, les comédiens avaient quitté momentanément la scène et les militantes avaient été évacuées par la sécurité. La pièce avait repris après une interruption d’environ dix minutes.

Les billets seront remboursés

Les spectateurs ayant acheté leurs places directement auprès du Théâtre Édouard VII seront remboursés automatiquement. Ils n’ont aucune démarche particulière à effectuer. Les personnes ayant réservé leurs billets auprès d’un revendeur, notamment la Fnac, Ticketac, BilletRéduc ou Ticketmaster, seront contactées par le service concerné afin de connaître les modalités de remboursement. Le théâtre prévient que les délais de réponse peuvent être allongés en raison du nombre important de demandes.