«Babar», «Interdiction d’être seule avec lui»… Patrick Bruel: de nouveaux témoignages accablants

D’anciens bénévoles, salariés, techniciens et professionnels de la télévision affirment que le comportement de Patrick Bruel envers les femmes faisait l’objet d’alertes répétées depuis plusieurs années. Certains assurent que des consignes auraient été données pour éviter qu’il se retrouve seul avec de jeunes femmes.

Patrick Bruel fait l’objet de nouveaux témoignages mettant en cause son comportement envers les femmes dans différents environnements professionnels, notamment dans les coulisses de spectacles, d’émissions de télévision et des Enfoirés.

Plusieurs personnes décrivent une réputation connue dans le milieu artistique et médiatique. Elles affirment que des avertissements circulaient de manière informelle et que certaines équipes auraient pris des précautions spécifiques lors de la présence du chanteur.

Ces témoignages s’ajoutent à plusieurs plaintes déposées en France et en Belgique pour des faits présumés de viols et d’agressions sexuelles. Patrick Bruel a toujours contesté les accusations portées contre lui.

Des consignes pour éviter les situations en tête-à-tête

D’anciens bénévoles, salariés et techniciens ayant travaillé autour des Enfoirés affirment que le comportement de Patrick Bruel envers les femmes était régulièrement évoqué en coulisses.

Selon eux, certaines équipes auraient mis en place des consignes afin d’éviter qu’il se retrouve seul avec de jeunes femmes. Ces précautions auraient notamment concerné les espaces isolés, les loges, les déplacements ou les moments d’attente en marge des répétitions et des tournages.

Une ancienne professeure de la Star Academy, qui souhaite rester anonyme, affirme que la réputation du chanteur était largement connue dans le métier. Elle explique l’avoir croisé à plusieurs reprises lors de tournages et assure que l’objectif était de ne jamais se retrouver seule avec lui dans un ascenseur.

« Interdiction formelle de laisser Nina seule avec lui »

La chanteuse Nina Goern, ancienne coach de The Voice Belgique, affirme qu’une mise en garde aurait circulé dans son entourage professionnel en 2015, lors d’une émission de télévision à laquelle participait Patrick Bruel. Le message aurait été explicite : ne pas la laisser seule avec le chanteur. Ce témoignage rejoint ceux d’autres professionnels qui décrivent des avertissements transmis discrètement, souvent oralement, sans procédure officielle ni signalement public.

Une journaliste accuse le chanteur d’un geste déplacé

Une autre femme raconte avoir été victime d’un geste déplacé alors qu’elle avait 24 ans et travaillait pour un quotidien national. Elle affirme qu’au moment de prendre une photo avec Patrick Bruel, celui-ci aurait descendu sa main le long de sa taille avant de lui toucher les fesses. La jeune femme dit avoir été marquée par le fait que le geste présumé se serait produit dans un cadre public. Son témoignage décrit un sentiment d’impunité et l’interrogation qui en aurait découlé : si un tel comportement pouvait avoir lieu devant d’autres personnes, que pouvait-il se passer dans un cadre privé ?

Des avertissements qui auraient circulé depuis les années 1990

Selon plusieurs témoignages, les mises en garde concernant Patrick Bruel ne seraient pas récentes. Elles auraient circulé dès les années 1990 dans les milieux de la musique, de la télévision, des médias et des Enfoirés. Des surnoms grivois auraient également été employés dans certains cercles artistiques comme «Babar», pour évoquer son comportement présumé et une tendance supposée à exhiber son anatomie.

Une dizaine de plaintes déposées en France et en Belgique

Une dizaine de plaintes auraient été déposées contre Patrick Bruel en France et en Belgique. Elles concernent des accusations de viols, d’agressions sexuelles ou de comportements sexuels imposés. En 2020, plusieurs enquêtes avaient été classées sans suite dans l’affaire dite des « masseuses ». Le parquet de Nanterre a depuis rouvert plusieurs de ces dossiers. La réouverture d’une enquête ne préjuge pas de la culpabilité d’une personne. Elle permet aux enquêteurs de réexaminer les faits, de vérifier de nouveaux éléments et d’entendre d’éventuels témoins supplémentaires.