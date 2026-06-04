« Pas de scène pour les agresseurs, pas de public pour les violeurs ». La pièce de Patrick Bruel annulée hier soir après une manifestation

La pièce dans laquelle joue Patrick Bruel n’a finalement pas été présentée mercredi soir à Paris. Des militantes du collectif féministe Nous Toutes ont interpellé les spectateurs devant le Théâtre Édouard VII. Face aux risques de nouvelles perturbations, la direction a décidé d’annuler la soirée, une première depuis le dépôt des plaintes visant le chanteur.

Des militantes face aux spectateurs

La tension est montée mercredi soir devant le Théâtre Édouard VII, dans le IXe arrondissement de Paris, où Patrick Bruel est à l’affiche de la pièce « Deuxième partie ». Une poignée de militantes du collectif Nous Toutes s’est installée devant l’établissement avant l’entrée du public. Pancartes à la main, elles ont scandé notamment : « Pas de scène pour les agresseurs, pas de public pour les violeurs ». Les militantes ont également interpellé les personnes venues assister à la représentation. Certains spectateurs leur ont répondu, demandant que la justice puisse suivre son cours avant toute condamnation publique de l’artiste.

La représentation finalement annulée

La pièce devait être jouée à 21 heures. Dans un premier temps, la représentation avait été annoncée comme maintenue. Elle a finalement été annulée par la direction du théâtre, qui a préféré ne pas prendre de risque face à la possibilité de nouveaux incidents. C’est la première annulation d’une représentation de Deuxième partie depuis que Patrick Bruel est visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles. La pièce, écrite par Samuel Benchetrit et mise en scène par Ladislas Chollat, réunit Patrick Bruel, Stéphane Freiss et Marine Delterme. Elle est jouée au Théâtre Édouard VII depuis le 27 janvier 2026.

Une précédente interruption en pleine pièce

Il y a une semaine, une première action avait été menée à l’intérieur du théâtre. Le mercredi 27 mai, trois militantes de Nous Toutes avaient pris place parmi les spectateurs. Environ quinze minutes après le début de la représentation, au moment de l’apparition de Patrick Bruel sur scène, elles avaient crié « Bruel, violeur ! ». Les lumières de la salle avaient été rallumées et les comédiens étaient retournés en coulisses. Les militantes, qui portaient des masques à l’effigie du chanteur, avaient ensuite été évacuées par la sécurité. La pièce avait pu reprendre après une interruption d’une dizaine de minutes.

Une programmation de plus en plus perturbée

La pression s’est accentuée ces dernières semaines autour des activités artistiques de Patrick Bruel. Plusieurs concerts ont été annulés en France et à l’étranger. L’artiste a également renoncé à ses concerts prévus au Cirque d’Hiver à Paris, à plusieurs festivals d’été et à sa participation aux prochains spectacles des Enfoirés. Jusqu’à mercredi soir, les représentations de Deuxième partie avaient toutefois continué au Théâtre Édouard VII, malgré les actions de militantes et les appels à la déprogrammation de Patrick Bruel. L’annulation du 3 juin marque désormais un tournant dans l’exploitation de la pièce.