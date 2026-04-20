Un homme meurt après une agression au couteau près d’une discothèque à Caen

Un homme de 30 ans a perdu la vie après avoir été violemment agressé à l’arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche, à proximité du « Crazy Night Club » sur le port de Caen. Les faits se sont produits vers 6 heures du matin, à la sortie de l’établissement, dans un contexte encore flou mais qui pourrait être lié à une altercation survenue aux abords de la discothèque, fréquentée en fin de nuit.

Touchée à la cuisse par un coup de couteau, la victime a été grièvement blessée, une atteinte particulièrement dangereuse en raison des risques d’hémorragie massive. Les secours sont intervenus rapidement pour prendre en charge l’homme, retrouvé en état critique. Malgré leur intervention, son état s’est rapidement dégradé.

Une blessure fatale malgré l’intervention des secours

Transporté en urgence absolue au CHU de Caen, l’homme était en arrêt cardiorespiratoire à son arrivée. Les équipes médicales ont tenté de le réanimer, sans succès. Son décès a été constaté peu après, confirmant la gravité des blessures subies lors de l’agression.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de ce drame. Les investigations devront notamment établir le déroulé des faits, identifier le ou les auteurs et comprendre les motivations de cette attaque, survenue dans un secteur fréquenté à cette heure par de nombreux noctambules.