La BPCE étend Wero au paiement en ligne, la banque veut sortir la carte du réflexe

Ça bouge dans le portefeuille numérique des Français. Wero, déjà connu pour les virements entre particuliers depuis qu’il a remplacé Paylib entre amis en 2025, s’invite désormais au moment le plus banal et le plus sensible, payer en ligne. Le groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Épargne) annonce l’ouverture des premières transactions e-commerce, avec une promesse simple, régler un achat sans sortir sa carte bancaire, directement depuis son compte.

Concrètement, l’utilisateur valide le paiement depuis son application bancaire, dans une logique dite « compte à compte ». Pas de numéro de carte à saisir, pas de date d’expiration à recopier, on va au plus court. Le déploiement démarre début mai auprès de 500 000 clients, avant une montée en charge progressive visant l’ensemble des 13 millions d’utilisateurs d’ici l’été. Pour les commerçants, BPCE pousse aussi l’intégration de Wero comme moyen de paiement, et l’École du Ski Français figure parmi les premiers partenaires, avec des paiements déjà réalisés.

Un clic, un compte, et l’Europe en toile de fond

Derrière ce pas en avant technique, il y a un sujet très politique, au sens large, l’indépendance. Wero est la vitrine commerciale de l’initiative européenne EPI, portée par plusieurs banques du continent, avec un objectif clair, ne pas laisser Visa, Mastercard ou PayPal écrire seuls les règles du jeu. BPCE le dit sans détour, via son directeur général Digital & Payments, Yves Tyrode, qui parle d’un enjeu de souveraineté des paiements, un mot qui revient souvent dès qu’il est question de tuyauterie financière.

Reste le vrai juge de paix, l’usage. Pour qu’un moyen de paiement devienne un automatisme, il faut des sites compatibles en nombre, une expérience fluide et une acceptation large côté banques, pas seulement en France. L’Allemagne a ouvert le bal fin 2025, la Belgique a suivi début 2026, et la prochaine marche annoncée est le paiement en magasin, avec en ligne de mire une diffusion à grande échelle en Europe d’ici 2027. Si Wero parvient à s’installer dans le quotidien, la carte bancaire pourrait perdre un peu de son monopole… sans disparaître, du moins pas tout de suite.