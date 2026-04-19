Un contrôle administratif annuel unique instauré dans les exploitations agricoles

Le gouvernement a officialisé la mise en place d’un contrôle administratif unique annuel dans les exploitations agricoles, avec la publication d’un décret au Journal officiel. Cette mesure prévoit la création, dans chaque département, d’une instance chargée de coordonner les différents contrôles réalisés sur place, afin de simplifier les démarches pour les agriculteurs.

Cette réforme répond à une demande ancienne des syndicats agricoles, dans un contexte marqué par la crise du secteur et les mobilisations de l’hiver 2024-2025. L’objectif est de limiter la multiplication des inspections et de rendre les procédures plus lisibles, en regroupant les interventions administratives en une seule visite annuelle par exploitation.

Une simplification encadrée des contrôles

Le dispositif entrera en vigueur dès le lendemain de la publication du décret et vise à mieux organiser les interventions des différentes administrations. L’instance départementale aura pour mission de coordonner les contrôles et de centraliser les informations, afin d’éviter les redondances et les sollicitations répétées.

Toutefois, cette simplification ne concerne pas l’ensemble des vérifications. Certains contrôles, notamment fiscaux, sociaux ou liés au droit du travail et à la police administrative, restent exclus du dispositif et pourront continuer à être menés de manière indépendante, en dehors de cette coordination annuelle.