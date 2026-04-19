À Colombes, une bombe de la Seconde Guerre mondiale entraîne l’évacuation de milliers d’habitants

Une vaste opération de déminage est en cours à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, après la découverte d’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de riverains ont été évacués ce dimanche, tandis qu’environ 800 agents sont mobilisés pour sécuriser la zone et neutraliser l’engin explosif.

Le périmètre de sécurité, établi sur 450 mètres autour du lieu de découverte, a été totalement bouclé dans la matinée. Les démineurs ont entamé leur intervention en milieu de journée, après avoir évacué les derniers habitants et vidé les rues du secteur concerné.

Une opération délicate sous haute surveillance

Dans un périmètre élargi à un kilomètre, les rassemblements sont interdits et de nombreux moyens de secours ont été déployés, incluant forces de l’ordre, pompiers et associations de secours. Les personnes évacuées ont été accueillies dans plusieurs centres, avec une prise en charge spécifique pour les plus vulnérables.

Les démineurs tentent en priorité de retirer le détonateur de la bombe, une opération technique dont la durée est estimée à plusieurs heures. En cas d’échec, une destruction contrôlée de l’engin sous terre est envisagée, ce qui prolongerait l’intervention.

Un dispositif exceptionnel jusqu’à la fin de la journée

La zone reste étroitement surveillée, y compris par des moyens aériens, afin de prévenir tout incident ou acte de malveillance. Plusieurs lignes de bus ont été interrompues et les autorités ont mis en place un système d’alerte pour informer les habitants de l’évolution de la situation.

Les riverains ne pourront regagner leur domicile qu’après la fin complète de l’opération, attendue en fin de journée, une fois tous les risques écartés et la zone entièrement sécurisée.