Projet de braquage déjoué : le procès d’Antonio Ferrara, figure du grand banditisme, repoussé à Bruxelles

Le procès d’Antonio Ferrara, poursuivi en Belgique pour un projet d’attaque de banque en Allemagne, a été ajourné dès son ouverture lundi à Bruxelles. La juridiction a décidé de reporter les débats à la fin du mois de mai, estimant que certains éléments du dossier avaient été transmis tardivement aux parties.

L’affaire remonte à février 2025, lorsque les forces de l’ordre belges ont intercepté un groupe suspect dans la ville d’Eupen, près de la frontière allemande. Les enquêteurs soupçonnent les prévenus de préparer une attaque imminente contre un centre-fort à Bochum, une opération qui devait mobiliser des armes lourdes et des explosifs.

Une figure du banditisme au cœur du dossier

Considéré comme l’un des instigateurs présumés, Antonio Ferrara conteste les accusations portées contre lui. Son avocat souligne l’absence d’armes lors de son interpellation et met en doute les liens établis avec les autres membres du groupe à partir des analyses téléphoniques.

Âgé de 52 ans, cet habitué des affaires criminelles est jugé aux côtés de neuf autres personnes, dont plusieurs déjà condamnées pour des faits similaires. Les chefs d’accusation incluent notamment participation à une organisation criminelle, détention d’armes et tentative de vol aggravé. La prochaine audience est fixée au 26 mai.