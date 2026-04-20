IA et finance : la ruée des banques vers “Mythos” d’Anthropic inquiète les régulateurs

Le directeur général de Deutsche Bank, Christian Sewing, a affirmé que « tout le monde » dans le secteur bancaire cherchait à obtenir un accès à Mythos, un système développé par Anthropic. Cette déclaration intervient alors que les autorités de régulation intensifient leur surveillance face aux risques potentiels liés à cette technologie.

Selon Christian Sewing, les établissements financiers sont en contact étroit avec les régulateurs européens afin d’évaluer les implications de cet outil, notamment en matière de cybersécurité et de stabilité du système financier. L’intérêt massif pour Mythos reflète l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans les activités bancaires.

À ce stade, l’accès à Mythos reste très limité. Seule la banque américaine JPMorgan aurait obtenu un accès confirmé à cette technologie, ce qui alimente davantage la compétition entre les grandes institutions financières souhaitant en bénéficier.

Les régulateurs internationaux examinent de près les risques associés à l’intégration de telles solutions, notamment en ce qui concerne la protection des données sensibles, les vulnérabilités informatiques et l’impact potentiel sur les marchés financiers. Cette vigilance traduit les préoccupations croissantes face à l’adoption rapide de technologies avancées dans des secteurs critiques.

Pour les banques, l’enjeu est double : rester compétitives en intégrant les dernières innovations tout en garantissant la sécurité et la conformité réglementaire. L’attrait pour Mythos illustre cette tension entre innovation technologique et gestion des risques.

Alors que les discussions se poursuivent entre institutions financières et autorités de supervision, l’essor de l’intelligence artificielle dans la finance pourrait redéfinir les équilibres du secteur, tout en imposant de nouveaux défis en matière de régulation et de gouvernance.