Popularité en baisse pour Macron et Lecornu, sous pression de la crise énergétique et du contexte international

La cote de popularité d’Emmanuel Macron et de son Premier ministre Sébastien Lecornu recule en avril, selon un sondage Ifop publié dimanche. Cette érosion intervient dans un contexte marqué par la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix des carburants, deux sujets qui préoccupent fortement l’opinion.

Le président de la République perd un point et atteint 22 % de satisfaits, mettant fin à une période de légère remontée liée à son activisme sur la scène internationale. Cette baisse reste toutefois limitée comparée à celle enregistrée par son chef de gouvernement.

Sébastien Lecornu enregistre en effet un recul plus marqué de quatre points, tombant à 32 % d’opinions favorables, son niveau le plus bas depuis son arrivée à Matignon en octobre 2025. Cette chute s’explique notamment par les tensions autour du coût des carburants, devenu le principal sujet d’inquiétude pour les Français selon l’étude.

Face à la hausse des prix à la pompe, le gouvernement a appelé les distributeurs à répercuter la baisse récente des cours du pétrole. Il a également évoqué la possibilité d’un encadrement des marges si la situation ne s’améliorait pas, sans pour autant annoncer de mesures d’aide directe aux consommateurs.

Réalisé en ligne du 8 au 16 avril auprès de plus de 2 000 personnes représentatives de la population française, ce sondage reflète un climat d’incertitude où les enjeux économiques du quotidien prennent le pas sur les questions diplomatiques.