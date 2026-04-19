Le gouvernement refuse la création d’un jour férié le 8 mars

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a rejeté l’idée d’instaurer un nouveau jour férié le 8 mars, proposée par la CGT pour marquer la journée internationale des droits des femmes. Selon lui, la priorité reste d’augmenter la participation au travail afin de soutenir la production nationale et le financement du modèle social.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, plaidait pour un jour « chômé et rémunéré », à l’image du 1er mai, en soulignant que la France compte en moyenne 11 jours fériés contre 12 dans l’Union européenne. Une proposition écartée par le ministre, qui affirme néanmoins l’importance de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dialogue social et tensions autour du 1er mai

Dans ce contexte, le gouvernement met en avant les compromis trouvés sur la question du travail le 1er mai, notamment pour les artisans boulangers et fleuristes, saluant une issue obtenue par le dialogue social. Jean-Pierre Farandou insiste sur la nécessité de préserver le symbole de cette journée tout en répondant aux réalités économiques de certains secteurs.

Le ministre a également regretté le rejet récent à l’Assemblée nationale d’un texte sur les ruptures conventionnelles, y voyant un frein au dialogue entre partenaires sociaux. Il a annoncé vouloir renforcer ce dernier, notamment en transformant le siège historique du ministère du Travail à Paris en un lieu dédié aux échanges entre syndicats et organisations patronales.