Le gouvernement annonce une conférence nationale sur l’autonomie face au vieillissement

Le gouvernement a annoncé la tenue en septembre d’une conférence nationale de l’autonomie, destinée à définir les orientations futures en matière de prise en charge du grand âge. Cette initiative intervient après le report d’un plan « grand âge » attendu de longue date par les professionnels du secteur.

Selon la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, cette conférence doit permettre de fixer un cadre d’action sur plusieurs enjeux, dont la prévention, l’évolution des établissements pour personnes âgées, le maintien à domicile et le soutien aux aidants.

Un secteur confronté à des besoins croissants

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de vieillissement rapide de la population, avec un nombre de personnes âgées en perte d’autonomie qui pourrait atteindre près de quatre millions d’ici 2050. Le secteur fait également face à des difficultés d’attractivité des métiers et à des besoins croissants en personnel.

D’après les estimations, entre 150.000 et 200.000 emplois supplémentaires seront nécessaires pour assurer les soins de base dans les prochaines décennies. Les acteurs du secteur appellent depuis plusieurs années à une stratégie globale et à des financements pérennes pour répondre à ces défis.