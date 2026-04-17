La Martinique autorisée à rejoindre la Caricom après un vote unanime de l’Assemblée

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de loi autorisant l’adhésion de la Martinique à la Communauté caribéenne (Caricom), marquant l’aboutissement de plus de quinze années de négociations. Le texte, déjà validé par le Sénat en janvier, a été approuvé sans modification par les 31 députés présents. Il ne reste désormais plus que sa promulgation pour rendre cette adhésion pleinement effective.

Cette décision entérine l’accord signé en février 2025 à La Barbade entre la France et l’organisation régionale. La Martinique devient ainsi le septième membre associé de la Caricom, une organisation fondée en 1973 et regroupant quinze États membres ainsi que plusieurs territoires associés.

Un tournant stratégique pour l’intégration régionale

Pour les autorités martiniquaises, cette adhésion représente une avancée majeure. Elle doit permettre de renforcer les échanges économiques, politiques et culturels avec les pays voisins, tout en donnant à la collectivité une place plus affirmée dans son environnement régional. Le président de la Collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, y voit une opportunité de dialoguer « d’égal à égal » avec les États caribéens.

Le gouvernement français souligne également les perspectives ouvertes par ce vote, qui pourrait faciliter l’intégration d’autres territoires ultramarins dans la région. Les collectivités concernées pourront participer aux travaux de la Caricom, accéder à des informations stratégiques et renforcer leur capacité d’action dans un espace devenu géopolitiquement sensible.