Nadia Farès est décédée après avoir été retrouvée inanimée dans une piscine et plongée dans le coma

La comédienne Nadia Farès est décédée ce vendredi 17 avril à l’âge de 57 ans, après plusieurs jours passés dans le coma. Elle avait été retrouvée inanimée au fond d’une piscine parisienne le 11 avril, avant d’être transportée en urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où son état était jugé extrêmement grave.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la piste d’un malaise, possiblement cardiaque, est privilégiée. Une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Malgré une prise en charge rapide, l’actrice n’a finalement pas survécu à cet accident.

Révélée au grand public dans le film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, où elle donnait la réplique à Jean Reno et Vincent Cassel, Nadia Farès avait marqué le cinéma français des années 1990 et 2000. Elle avait également mené une carrière internationale, notamment à Hollywood, avant de se faire plus discrète ces dernières années.

Née en 1968 à Marrakech, l’actrice avait débuté à la télévision avant de s’imposer sur grand écran auprès de réalisateurs reconnus comme Claude Lelouch ou Alexandre Arcady. Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde du cinéma, où elle laisse le souvenir d’une artiste singulière et engagée.