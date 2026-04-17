Trump annonce vouloir récupérer l’uranium iranien, une stratégie inédite au cœur des négociations

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis travaillaient avec l’Iran pour récupérer son uranium enrichi et le transférer sur le sol américain, dans le cadre des discussions visant à mettre fin au conflit. Cette annonce marque une approche inhabituelle dans la gestion des questions nucléaires sensibles.

Dans un entretien accordé à Reuters, Trump a indiqué que cette opération se ferait « à un rythme tranquille », en coordination avec Téhéran. Il a évoqué des opérations de récupération impliquant des moyens techniques importants, affirmant que l’uranium serait ensuite transporté vers les États-Unis.

« Nous allons nous organiser. Nous allons procéder avec l’Iran, à un rythme tranquille, et commencer les fouilles avec de grosses machines… Nous ramènerons le tout aux États-Unis », a-t-il déclaré, décrivant une démarche progressive et planifiée.

Cette proposition intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent pour parvenir à un accord global, incluant notamment la question du programme nucléaire iranien. La gestion de l’uranium enrichi constitue l’un des points les plus sensibles des discussions.

L’idée de transférer ce matériel hors du territoire iranien pourrait être perçue comme un moyen de réduire les risques de prolifération, tout en offrant une garantie supplémentaire dans le cadre d’un éventuel accord. Toutefois, les modalités concrètes et les implications politiques d’une telle opération restent incertaines.

Alors que les discussions diplomatiques s’intensifient, cette déclaration illustre la volonté affichée de l’administration américaine de trouver une solution durable. Mais elle soulève également de nombreuses questions sur la faisabilité et l’acceptation d’un tel plan par les différentes parties impliquées.