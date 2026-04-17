Détroit d’Ormuz rouvert, Trump évoque un accord imminent avec l’Iran malgré des tensions persistantes

L’Iran a affirmé que le détroit d’Ormuz restait ouvert à la navigation, tandis que le président américain Donald Trump a déclaré qu’un accord pour mettre fin à la guerre pourrait être conclu « bientôt ». Ces annonces interviennent dans un contexte de négociations intensives, mais encore incertaines.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a assuré que cette voie maritime stratégique, essentielle pour le commerce mondial de l’énergie, était pleinement accessible après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu au Liban. Cette déclaration vise à rassurer les marchés et les acteurs du transport maritime, alors que les tensions régionales avaient suscité de fortes inquiétudes.

De son côté, Donald Trump s’est montré optimiste quant à l’issue des discussions avec Téhéran. Il a indiqué que des pourparlers pourraient avoir lieu dès ce week-end et qu’un accord global mettant fin au conflit était proche. Le président américain a réitéré que l’Iran souhaitait parvenir à une entente.

Malgré ces signaux encourageants, des divergences subsistent entre les deux parties, selon un responsable iranien. Les négociations restent complexes, notamment sur des questions clés liées au programme nucléaire et aux conditions de désescalade militaire.

Les compagnies maritimes, bien que rassurées par l’annonce de la réouverture du détroit d’Ormuz, continuent d’agir avec prudence. La stabilité de cette route maritime reste dépendante de l’évolution des discussions diplomatiques et de la situation sécuritaire dans la région.

Dans ce contexte, le calendrier des négociations demeure incertain. Si les déclarations publiques laissent entrevoir une possible avancée rapide, l’issue dépendra de la capacité des deux camps à surmonter leurs désaccords et à formaliser un accord durable.