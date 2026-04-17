Entre Téhéran et Washington, la Chine joue un jeu d’équilibriste diplomatique avant un sommet crucial

La Chine intensifie ses efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à la guerre impliquant l’Iran, tout en préparant un sommet délicat avec le président américain Donald Trump prévu le mois prochain. Pékin cherche à maintenir un équilibre entre ses relations avec Téhéran et ses intérêts stratégiques avec Washington.

Selon des analystes, l’approche prudente de la Chine est largement influencée par cette rencontre à venir entre Xi Jinping et Donald Trump. En tant que premier importateur mondial de pétrole brut, dépendant en grande partie du Moyen-Orient pour son approvisionnement énergétique, Pékin a tout intérêt à éviter une escalade durable du conflit.

Dans ce contexte, le président chinois Xi Jinping aurait évoqué des propositions de paix avec l’Iran, tandis que son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a multiplié les contacts diplomatiques, menant près de 30 réunions avec différents acteurs impliqués. Cette offensive diplomatique témoigne de la volonté de la Chine de jouer un rôle actif dans la résolution de la crise.

L’approche mesurée de Pékin semble avoir porté ses fruits, au point que Donald Trump lui-même a reconnu le rôle de la Chine dans la participation de l’Iran aux récents pourparlers de paix organisés au Pakistan. Cette reconnaissance souligne l’influence croissante de la Chine dans les affaires du Moyen-Orient, bien que celle-ci reste limitée.

Malgré ces efforts, la Chine doit composer avec une équation complexe : soutenir une désescalade tout en évitant de froisser ses partenaires. Pékin cherche à préserver ses relations avec l’Iran, un partenaire stratégique, tout en maintenant un dialogue constructif avec les États-Unis.

À l’approche du sommet entre Xi et Trump, la stratégie chinoise sera scrutée de près. Sa capacité à naviguer entre ces intérêts divergents pourrait non seulement influencer l’issue du conflit, mais aussi redéfinir son rôle sur la scène diplomatique mondiale.