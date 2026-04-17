Myanmar : la peine d’Aung San Suu Kyi réduite, un ancien président libéré dans un geste d’amnistie

Les autorités du Myanmar ont annoncé une réduction de la peine de l’ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, dans le cadre d’une amnistie décidée par le pouvoir en place. Cette mesure s’accompagne également de la libération de l’ancien président, marquant un geste politique significatif de la part de la junte.

Âgée de 80 ans, Aung San Suu Kyi purgeait jusqu’ici une peine de 27 ans de prison, à la suite de multiples condamnations pour des accusations allant de l’incitation à la violence à la corruption, en passant par la fraude électorale et la violation de lois sur les secrets d’État. Ses partisans dénoncent depuis longtemps des poursuites à caractère politique destinées à l’écarter durablement de la scène publique.

Cette décision intervient sous l’autorité d’un nouveau président issu du régime militaire, arrivé au pouvoir après le coup d’État qui a renversé le gouvernement civil il y a cinq ans. L’amnistie pourrait être interprétée comme une tentative d’apaisement, dans un pays toujours marqué par une forte instabilité politique.

La libération de l’ancien président, dont l’identité n’a pas été précisée dans l’annonce, s’inscrit dans cette même dynamique. Elle témoigne d’un assouplissement partiel de la ligne du régime à l’égard de certaines figures politiques.

Cependant, cette mesure ne met pas fin aux critiques internationales visant la junte birmane, accusée de réprimer l’opposition et de restreindre les libertés fondamentales depuis le coup d’État. La situation politique du pays demeure tendue, avec des affrontements persistants dans plusieurs régions.

Si cette réduction de peine constitue une évolution notable, elle ne garantit pas un retour à la vie politique pour Aung San Suu Kyi. Son avenir reste incertain, tout comme celui du Myanmar, toujours en quête de stabilité après des années de crise.