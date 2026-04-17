Trump annonce une fin de guerre « imminente » avec l’Iran, des négociations cruciales en cours autour du détroit d’Ormuz

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’un accord visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran pourrait être conclu « bientôt », tout en reconnaissant que le calendrier des négociations restait incertain. Cette annonce intervient alors que les alliés des États-Unis se réunissent pour sécuriser le détroit d’Ormuz, une route maritime stratégique pour l’approvisionnement énergétique mondial.

S’exprimant devant la presse, Trump s’est montré optimiste, affirmant que Téhéran souhaitait parvenir à un accord. « Je pense que nous sommes très proches de conclure un accord avec l’Iran », a-t-il déclaré, évoquant également la possibilité de se rendre à Islamabad si un accord était formalisé dans la capitale pakistanaise.

Le cessez-le-feu de deux semaines actuellement en vigueur entre les parties doit expirer la semaine prochaine. Le président américain a indiqué qu’il pourrait être prolongé si nécessaire, bien qu’il estime qu’un tel scénario pourrait être évité si les discussions aboutissent rapidement.

Malgré cet optimisme affiché, des sources iraniennes ont indiqué que plusieurs points de désaccord subsistaient encore, laissant planer une incertitude sur l’issue des négociations. Les pourparlers, qui se tiennent notamment à Islamabad, restent sensibles et complexes.

Parallèlement, la situation sur le terrain reste marquée par les conséquences du conflit. Au Liban, des habitants commencent à regagner leurs domiciles, découvrant des destructions importantes après les combats. La guerre, déclenchée fin février par une offensive américano-israélienne contre l’Iran, a fait des milliers de morts et profondément déstabilisé la région.

Sur le plan international, la Grande-Bretagne et la France doivent coprésider une réunion consacrée à la sécurité du détroit d’Ormuz, passage clé pour le commerce mondial d’énergie. La réouverture et la sécurisation de cette voie maritime sont considérées comme essentielles pour stabiliser les marchés et éviter de nouvelles perturbations économiques.

Alors que les discussions diplomatiques s’intensifient, l’issue de ces négociations pourrait marquer un tournant majeur pour le Moyen-Orient. Mais entre espoirs d’accord rapide et divergences persistantes, la perspective d’une paix durable reste encore incertaine.