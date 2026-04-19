En Angola, une messe géante rassemble des milliers de fidèles autour du pape Léon XIV

Des milliers de fidèles se sont rassemblés ce dimanche près de Luanda pour assister à une messe en plein air célébrée par le pape Léon XIV, en visite en Angola dans le cadre de sa tournée africaine. À Kilamba, à une trentaine de kilomètres de la capitale, une foule dense s’est formée dès les premières heures, certains participants ayant passé la nuit sur place pour espérer voir le souverain pontife.

L’événement a été marqué par une forte ferveur populaire, entre chants religieux, drapeaux du Vatican et t-shirts à l’effigie du pape. Cette mobilisation témoigne de l’importance du catholicisme dans le pays, où une part significative de la population se réclame de cette religion.

Un discours marqué sur les inégalités

Lors de son arrivée en Angola, troisième étape de son déplacement de onze jours sur le continent africain, Léon XIV a tenu un discours critique sur les conséquences de l’exploitation des ressources naturelles. Il a évoqué les « souffrances » et les « catastrophes sociales et environnementales » liées à cette situation, dans un pays riche en pétrole et en minerais mais marqué par de fortes inégalités.

Ces propos s’inscrivent dans un ton plus affirmé adopté par le pape ces derniers jours, alors qu’il multiplie les prises de position sur les enjeux sociaux et économiques. Plusieurs responsables religieux locaux ont également souligné la concentration des richesses et les difficultés persistantes héritées de la guerre civile.

Une tournée africaine qui se poursuit

Après cette messe, le pape doit poursuivre son déplacement en Angola, notamment avec une visite prévue à Muxima, haut lieu de pèlerinage situé à environ 130 kilomètres de Luanda. Ce déplacement s’inscrit dans une tournée plus large qui doit encore le conduire dans d’autres pays africains.

Cette visite intervient dans un contexte social marqué par la pauvreté et les attentes de la population, qui espère des messages de soutien et d’encouragement face aux défis économiques et sociaux du pays.