Devant 100 000 fidèles en Angola, le pape appelle à l’unité après des décennies de divisions

Le pape Léon XIII a exhorté les Angolais à surmonter leurs divisions, lors d’une messe rassemblant environ 100 000 personnes à Kilamba, près de la capitale Luanda. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de sa tournée africaine, marquée par des appels répétés à la paix et à la justice.

Face à une foule nombreuse, le souverain pontife a insisté sur la nécessité de tourner la page des conflits passés et de construire une société plus unie. L’Angola, qui a été marqué par des décennies de guerre civile, reste confronté à des fractures sociales et politiques profondes.

Cette visite constitue la troisième étape du voyage du pape sur le continent africain, qui doit le conduire dans quatre pays. Elle intervient dans un contexte où le pays, malgré ses importantes ressources pétrolières, demeure confronté à une pauvreté largement répandue.

La veille, le pape avait déjà dénoncé avec fermeté les « despotes et les tyrans », dans une critique globale des dirigeants responsables, selon lui, des divisions et des souffrances à travers le monde.

Son message en Angola met l’accent sur la réconciliation et la solidarité, appelant les citoyens à dépasser les tensions héritées du passé pour construire un avenir commun.

À travers cette prise de parole, le pape poursuit son engagement en faveur de la paix et de la justice sociale, dans une région où les défis économiques et politiques restent majeurs.