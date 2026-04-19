La dépouille du sergent-chef Florian Montorio rapatriée en France

La dépouille du sergent-chef Florian Montorio, tué au Liban, doit être rapatriée en France ce samedi, a annoncé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Le militaire français a perdu la vie la veille dans des circonstances qui n’ont pas encore été détaillées publiquement, dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans la région. Les autorités françaises ont rapidement engagé les démarches nécessaires pour organiser son retour sur le territoire national, afin de permettre à ses proches et à l’institution militaire de lui rendre hommage.

Les modalités d’un éventuel hommage national ne sont pas encore définies à ce stade. Maud Bregeon a précisé qu’aucune date ni organisation officielle n’étaient arrêtées pour le moment, même si ce type de cérémonie est régulièrement envisagé pour les militaires morts en opération. La décision dépendra notamment des autorités politiques et militaires dans les prochains jours.

Des militaires toujours hospitalisés à Beyrouth

Trois autres soldats blessés lors du même événement sont actuellement pris en charge dans des structures hospitalières à Beyrouth. Leur état de santé fait l’objet d’un suivi attentif, alors que les autorités françaises restent en lien étroit avec les équipes médicales sur place afin d’évaluer les conditions de leur transfert.

Leur rapatriement vers la France pourrait être décidé dans les tout prochains jours, en fonction de l’évolution de leur état. Cette prise en charge progressive vise à garantir leur sécurité et leur stabilisation avant tout déplacement, dans un contexte où l’armée française reste mobilisée pour assurer le suivi de ses personnels engagés à l’étranger.