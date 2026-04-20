Tensions dans le Golfe : le Pakistan et l’Iran intensifient leurs échanges au plus haut niveau

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s’est entretenu dimanche avec le président iranien Massoud Pezeshkian afin d’évoquer la situation dans le Golfe, dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes. L’échange, révélé par le chef du gouvernement pakistanais, s’inscrit dans une série de consultations diplomatiques menées ces derniers jours avec plusieurs acteurs clés du Moyen-Orient.

Selon Shehbaz Sharif, cette conversation a notamment permis de partager avec son homologue iranien les éléments issus de ses récents échanges avec les dirigeants de l’Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie. Ces discussions traduisent la volonté d’Islamabad de maintenir un dialogue actif avec les puissances régionales, alors que les équilibres géopolitiques dans le Golfe restent fragiles.

Le Premier ministre pakistanais a salué l’engagement de Téhéran dans le renforcement des relations bilatérales, mettant en avant l’envoi d’une délégation iranienne de haut niveau à Islamabad pour des pourparlers qualifiés d’historiques. Il a également évoqué les discussions récentes tenues à Téhéran avec le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Syed Asim Munir, signe d’une coopération élargie entre les deux pays.

Dans ce contexte, Shehbaz Sharif a réaffirmé la volonté du Pakistan de jouer un rôle actif en faveur de la paix et de la stabilité régionales. Islamabad cherche ainsi à se positionner comme un acteur de dialogue, capable de favoriser les échanges entre des puissances parfois en désaccord dans la région.

Cet entretien intervient alors que les tensions dans le Golfe continuent d’alimenter les préoccupations internationales. Face à ces enjeux, les initiatives diplomatiques se multiplient, avec pour objectif de prévenir une escalade et de maintenir un équilibre déjà précaire dans cette zone stratégique.