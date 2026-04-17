Hongrie : le vainqueur Peter Magyar vise une investiture rapide début mai

Le vainqueur des récentes élections hongroises, Peter Magyar, a déclaré qu’il espérait prêter serment en tant que Premier ministre les 9 ou 10 mai, en fonction de la décision du président concernant la date de la première session du Parlement. Cette annonce marque une étape clé dans la transition politique du pays.

S’exprimant à Budapest après des discussions entre partis sur l’organisation de la session inaugurale, Magyar a indiqué vouloir accélérer le processus d’investiture. Il a notamment précisé son intention de rompre avec les pratiques précédentes en prêtant serment le jour même de la convocation du Parlement.

Cette volonté de rapidité témoigne de l’importance accordée à une prise de fonction immédiate, dans un contexte politique potentiellement marqué par des attentes élevées et des enjeux économiques et institutionnels.

La date exacte de la session parlementaire dépend toutefois d’une décision présidentielle, qui déterminera le calendrier officiel de la transition. Ce facteur reste déterminant pour la concrétisation du calendrier avancé par Magyar.

La victoire électorale de Peter Magyar ouvre une nouvelle phase pour la Hongrie, avec la promesse de changements dans la gouvernance du pays. Les prochains jours seront cruciaux pour la mise en place du nouveau pouvoir exécutif.

En attendant l’investiture, les discussions politiques se poursuivent afin de préparer le fonctionnement du nouveau Parlement et d’assurer une transition ordonnée.