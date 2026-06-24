L’Ukraine accélère son rapprochement avec l’Occident et vise désormais l’adhésion à l’OCDE

L’Ukraine a franchi une nouvelle étape dans son rapprochement avec les institutions occidentales en soumettant une candidature actualisée à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L’annonce a été faite par le président Volodymyr Zelensky, qui espère obtenir dès cet automne le statut officiel de pays candidat.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’intégration de l’Ukraine au sein des structures politiques et économiques occidentales. Depuis plusieurs années, Kiev collabore avec l’OCDE afin d’adopter des réformes et des standards internationaux en matière de gouvernance, de transparence et de développement économique.

À l’issue d’une rencontre à Kiev avec le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, Volodymyr Zelensky a indiqué que la Première ministre Yulia Svyrydenko avait officiellement transmis la version révisée de la candidature ukrainienne. Selon le chef de l’État, l’objectif est désormais d’obtenir le statut de candidat avant la fin de l’année.

Zelensky a précisé qu’une feuille de route vers une adhésion complète pourrait ensuite être élaborée en coopération avec l’organisation. Une telle avancée constituerait une étape symbolique et politique importante pour l’Ukraine, qui cherche à consolider ses liens avec les démocraties occidentales alors que la guerre avec la Russie se poursuit.

Parallèlement à cette candidature, Kiev poursuit également son processus d’adhésion à l’Union européenne. La semaine dernière encore, le président ukrainien a réaffirmé son souhait de voir le pays intégrer rapidement l’UE. Les autorités espèrent ouvrir les derniers groupes de négociation d’ici le 15 juillet, date marquant la célébration du Jour de l’État ukrainien.

Pour les dirigeants ukrainiens, l’intégration aux institutions européennes et occidentales représente non seulement une opportunité économique, mais aussi une garantie de sécurité à long terme face à la menace russe. Cette orientation stratégique est devenue l’un des principaux axes de la politique étrangère de Kiev depuis le début de l’invasion russe en 2022.

Cette annonce intervient toutefois dans un contexte de fortes tensions avec Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi qu’il ne voyait actuellement aucune raison d’engager des discussions directes avec Volodymyr Zelensky, accusant Kiev de mener des frappes contre des cibles civiles. Malgré ces tensions persistantes, l’Ukraine continue d’accélérer son rapprochement avec les grandes institutions occidentales, dans l’espoir d’ancrer durablement son avenir au sein de l’Europe.