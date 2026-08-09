La grippe aviaire détectée dans le bassin Murray-Darling inquiète les experts australiens

L'Australie a enregistré 215 cas de grippe aviaire H5, avec une attention particulière portée sur le bassin Murray-Darling. La détection du virus dans cette région, déjà fragilisée, soulève des craintes quant à une propagation rapide parmi les colonies d'oiseaux à l'approche de la saison de reproduction.

L’Australie recense 215 cas de grippe aviaire H5 à l’échelle nationale. La présence du virus dans le bassin Murray-Darling suscite une vive préoccupation chez les spécialistes, à l’approche de la saison de reproduction printanière.

Samedi à 15 heures, l’Australie comptabilisait 215 cas confirmés de grippe aviaire de type H5 sur l’ensemble du territoire. Mais c’est la détection du virus dans le bassin Murray-Darling qui retient particulièrement l’attention des scientifiques.

« Cela devrait sonner l’alarme pour les gouvernements », avertit un expert, qui souligne que la présence du pathogène dans cette région laisse craindre une propagation rapide au sein des colonies d’oiseaux de l’intérieur des terres, juste avant la saison de reproduction au printemps.

Les oiseaux du bassin Murray-Darling font face à une situation déjà fragilisée : prédation par des animaux sauvages introduits, apports en eau insuffisants vers les zones humides essentielles, destruction progressive des habitats. L’arrivée d’une maladie aussi mortelle aggrave encore davantage leur situation.

En marge de ces inquiétudes sanitaires, le premier ministre de l’Australie-Méridionale, Peter Malinauskas, s’est rendu au siège d’Apple aux États-Unis, où il a rencontré le directeur général sortant Tim Cook, dans le contexte de l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs.