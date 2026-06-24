Kim Jong Un dévoile un ambitieux plan naval : la Corée du Nord veut construire deux destroyers par an

La Corée du Nord prévoit d’accélérer considérablement le développement de sa marine militaire. Lors d’une cérémonie de mise en service d’un nouveau destroyer, le dirigeant Kim Jong Un a annoncé que le pays construirait deux navires de guerre de grande taille chaque année au cours des cinq prochaines années, marquant une nouvelle étape dans la modernisation des forces armées nord-coréennes.

Kim Jong Un a participé à une cérémonie organisée au port de Nampho pour célébrer l’entrée en service du destroyer polyvalent Choe Hyon, un navire de 5 000 tonnes. Selon l’agence de presse officielle KCNA, le bâtiment a achevé avec succès une série d’essais opérationnels militaires menés au cours des quatorze derniers mois.

Le dirigeant nord-coréen a également indiqué qu’un second destroyer de même tonnage, baptisé Kang Kon, devrait être déployé prochainement. Pyongyang prévoit en outre la construction de navires de guerre stratégiques encore plus imposants, pouvant atteindre 10 000 tonnes, dans le cadre de son programme de renforcement naval.

Le Kang Kon avait pourtant connu un revers l’année dernière lorsqu’il avait partiellement chaviré lors de sa cérémonie de lancement. Les autorités nord-coréennes affirment cependant que le navire a depuis été réparé et qu’il rejoindra bientôt la flotte.

Dans son discours, Kim Jong Un a reconnu que la marine constituait historiquement le point faible des forces armées du pays. Il a toutefois assuré que cette situation était en train de changer rapidement grâce aux investissements réalisés dans les capacités navales et les infrastructures militaires.

Le dirigeant nord-coréen a déclaré que les futures capacités de la marine seraient « au-delà de toute imagination », selon les propos rapportés par les médias d’État. Cette rhétorique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à démontrer les avancées militaires du pays face à ce que Pyongyang présente comme des menaces extérieures croissantes.

Cette annonce intervient alors que la Corée du Nord poursuit activement la modernisation de ses forces armées, notamment dans les domaines des missiles, des armes stratégiques et désormais de la puissance navale. Le programme dévoilé par Kim Jong Un laisse entrevoir une expansion significative de la flotte nord-coréenne au cours de la prochaine décennie, renforçant les préoccupations sécuritaires dans la région Asie-Pacifique.