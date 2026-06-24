Ruée vers l’or en Nouvelle-Zélande : les prix records bouleversent le modèle du pays « 100 % Pur »

Portée par l’envolée des cours de l’or sur les marchés mondiaux, la Nouvelle-Zélande accélère le développement de son industrie minière et multiplie les initiatives pour attirer les investisseurs. Cette stratégie, soutenue par le gouvernement conservateur, pourrait transformer en profondeur un secteur longtemps resté marginal, mais soulève également des inquiétudes environnementales dans un pays qui a bâti sa réputation internationale sur son image de nature préservée.

Selon les estimations, la production d’or néo-zélandaise pourrait doubler d’ici le milieu des années 2030 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins trois décennies. Cette progression serait rendue possible grâce à plusieurs nouveaux projets miniers, dont deux ont déjà obtenu les autorisations nécessaires tandis qu’un troisième attend encore une décision finale.

Le gouvernement voit dans cette expansion une opportunité de relancer une économie confrontée à un ralentissement de la croissance, à un climat des affaires difficile et à un taux de chômage proche de son plus haut niveau depuis près de dix ans. Les autorités espèrent également atteindre leur objectif de porter les exportations annuelles de ressources minérales, notamment l’or, l’argent et le charbon, à environ 3 milliards de dollars néo-zélandais d’ici 2035.

Les compagnies minières considèrent la Nouvelle-Zélande comme un territoire encore largement sous-exploré et riche en potentiel. Cette perspective a été renforcée par les mesures prises par le gouvernement pour accélérer les procédures administratives et encourager l’investissement dans le secteur extractif. L’année dernière, 163 nouveaux permis de prospection, d’exploration ou d’exploitation minière ont été accordés, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précédente.

Cette orientation économique ne fait toutefois pas l’unanimité. Des organisations environnementales et une partie de l’opposition politique craignent que l’expansion des activités minières ne menace des écosystèmes fragiles et n’entre en contradiction avec l’image de la Nouvelle-Zélande comme destination naturelle d’exception. Certains projets pourraient d’ailleurs se heurter à une forte contestation locale.

Le débat est d’autant plus sensible que la marque touristique « 100 % Pure New Zealand » constitue depuis des années un élément central de l’identité et de l’attractivité du pays. Pour les critiques, une augmentation significative de l’exploitation minière pourrait fragiliser cette réputation internationale soigneusement entretenue.

Face à ces préoccupations, le gouvernement affirme vouloir trouver un équilibre entre développement économique et protection de l’environnement. Mais alors que les prix de l’or continuent d’atteindre des niveaux historiquement élevés, la pression pour exploiter davantage les ressources du sous-sol néo-zélandais ne cesse de s’intensifier, ouvrant un débat majeur sur l’avenir économique et écologique du pays.