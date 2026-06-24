Coup de théâtre dans l’affaire Lungu : la justice sud-africaine confie à la famille le choix du lieu d’inhumation

La justice sud-africaine a donné raison à la famille de l’ancien président zambien Edgar Lungu dans un différend portant sur le lieu de son inhumation. Une cour d’appel a annulé une décision rendue précédemment par un tribunal inférieur qui autorisait le gouvernement zambien à rapatrier la dépouille de l’ancien chef d’État pour l’organisation de funérailles nationales.

Cette décision marque un nouveau rebondissement dans une affaire qui oppose depuis plusieurs mois les proches d’Edgar Lungu aux autorités zambiennes. Les juges ont estimé que le choix du lieu de sépulture devait revenir à la famille de l’ancien président plutôt qu’au gouvernement.

Edgar Lungu a dirigé la Zambie de 2015 à 2021. Il est décédé en Afrique du Sud alors qu’il y recevait un traitement médical. Depuis sa mort, sa dépouille est restée sur le territoire sud-africain, alimentant un débat sensible sur les modalités de ses funérailles et sur son héritage politique.

Le gouvernement zambien souhaitait organiser des obsèques nationales et rapatrier le corps de l’ancien dirigeant afin qu’il soit enterré dans son pays natal. La famille s’est toutefois opposée à cette démarche, donnant lieu à une bataille judiciaire suivie de près en Zambie et en Afrique du Sud.

La décision de la cour d’appel renforce la position des proches d’Edgar Lungu et leur accorde désormais le dernier mot concernant le lieu où reposera l’ancien président. Ce jugement pourrait également influencer la suite des discussions entre la famille et les autorités sur l’organisation des cérémonies funéraires.

L’affaire a suscité une vive attention dans la classe politique zambienne, où Edgar Lungu demeure une figure marquante. Son décès a ravivé les débats autour de son bilan à la tête du pays et de la place qu’il occupe dans l’histoire récente de la Zambie.

En attendant les prochaines décisions de la famille, l’incertitude demeure quant à la destination finale de la dépouille de l’ancien chef de l’État. La justice sud-africaine a toutefois clairement établi que ce choix relève désormais avant tout des proches d’Edgar Lungu.