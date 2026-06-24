Canicule historique : 58 départements en vigilance rouge sous une chaleur étouffante ce mercredi

La France affronte ce mercredi 24 juin l’un des épisodes caniculaires les plus intenses de son histoire récente. Météo-France maintient 58 départements en vigilance rouge, tandis que les températures atteignent des niveaux exceptionnels sur une grande partie du territoire. Après plusieurs jours de chaleur extrême, la situation continue de se dégrader avec des nuits particulièrement éprouvantes et des maximales pouvant dépasser localement les 42°C.

Les nuits tropicales se généralisent dans l’ouest, le centre, l’Île-de-France, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Au lever du jour, les températures restent souvent comprises entre 20 et 25°C, avec des pointes remarquables de 27°C à Nantes et Bordeaux et jusqu’à 28°C à Paris. Dans de nombreuses villes, les habitants ne bénéficient plus du moindre rafraîchissement nocturne, aggravant les risques sanitaires pour les personnes fragiles.

L’après-midi, la chaleur atteint son paroxysme. Les températures oscillent généralement entre 35 et 39°C mais grimpent fréquemment entre 40 et 44°C sur une large moitié ouest du pays. Les secteurs les plus touchés s’étendent de la Nouvelle-Aquitaine aux Pays de la Loire, en passant par le Centre-Val de Loire, la Bretagne, la Normandie et l’Île-de-France. Plusieurs records mensuels pourraient être battus dans certaines agglomérations.

Face à cette situation exceptionnelle, les autorités multiplient les mesures d’adaptation. Près de 1.800 établissements scolaires resteront fermés tandis que plusieurs milliers d’autres ont aménagé leurs horaires. Météo-France souligne qu’un soleil de plomb dominera la journée sur l’essentiel du territoire, avec très peu de répit attendu avant plusieurs jours.

La vigilance concerne également le risque d’incendie, particulièrement élevé dans l’ouest et le sud-ouest du pays. La combinaison d’une végétation desséchée, d’un air extrêmement sec et de températures caniculaires crée des conditions favorables aux départs de feu. Seuls quelques orages isolés pourraient éclater en fin de journée sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes, sans véritable impact sur cette vague de chaleur hors norme.