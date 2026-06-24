Attaque armée contre un centre pour migrants au Texas : le principal responsable condamné à 100 ans de prison

La justice américaine a prononcé de lourdes peines à l’encontre de huit personnes impliquées dans une attaque armée menée l’an dernier contre un centre fédéral de détention pour immigrants au Texas. Le principal accusé a été condamné à 100 ans de prison, tandis que les autres prévenus ont écopé de peines allant de 30 ans à plusieurs décennies d’emprisonnement.

Les faits remontent au 4 juillet 2025, lorsqu’un groupe de militants antifascistes vêtus d’équipements tactiques noirs a pris pour cible le centre de détention de Prairieland, exploité par l’Agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE). L’établissement est situé à Alvarado, au sud de Fort Worth, dans l’État du Texas.

Selon les procureurs, les assaillants ont ouvert le feu sur des agents des forces de l’ordre présents sur les lieux. Un policier a été blessé au cours de l’attaque. Les autorités fédérales ont qualifié l’opération de cas de « terrorisme intérieur », estimant qu’elle visait à intimider les institutions gouvernementales et à perturber leurs activités.

L’affaire a suscité une importante attention aux États-Unis en raison du contexte politique particulièrement sensible entourant l’immigration. Les centres de détention gérés par l’ICE sont régulièrement au cœur de débats nationaux opposant partisans d’un contrôle strict des frontières et défenseurs des droits des migrants.

Au terme de la procédure judiciaire, les huit accusés ont été reconnus coupables de diverses infractions liées à l’attaque. Les condamnations prononcées mardi reflètent la gravité des faits retenus par la justice fédérale ainsi que la volonté des autorités de sanctionner sévèrement les violences visant des représentants de l’État.

Cette décision marque l’aboutissement d’une affaire que le ministère de la Justice considérait comme l’un des dossiers les plus sérieux de violence politique intérieure de ces dernières années. Les autorités américaines ont affirmé qu’elles continueraient à poursuivre avec fermeté toute attaque dirigée contre les forces de l’ordre ou les institutions fédérales.