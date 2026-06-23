Les États-Unis dénoncent une menace contre la démocratie en Bolivie

Les États-Unis et plusieurs pays du continent américain ont condamné mardi les tentatives visant à renverser le gouvernement bolivien, estimant qu’elles constituent une « grave menace » pour l’ordre constitutionnel et la stabilité démocratique du pays.

Dans une déclaration commune, le Département d’État des États-Unis et plusieurs gouvernements de la région ont affirmé qu’une « minorité violente » cherchait à remettre en cause la volonté exprimée par les électeurs lors des récentes élections boliviennes.

Le communiqué a également été soutenu par les gouvernements de l’Argentine, du Chili, du Canada, du Costa Rica, de l’Équateur, du Salvador, du Guyana, du Honduras, de la Jamaïque, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine et de la Bolivie.

La déclaration intervient alors que la Bolivie traverse une période de fortes tensions politiques. Depuis plusieurs semaines, des manifestations et des blocages ont paralysé certaines régions du pays, provoquant des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont également été signalés dans plusieurs villes.

Les protestataires réclament notamment la démission du président Rodrigo Paz, tandis que le gouvernement accuse certains groupes de chercher à déstabiliser les institutions démocratiques.

Les signataires du communiqué ont appelé au respect de l’État de droit, des résultats électoraux et des institutions démocratiques, tout en exhortant les différents acteurs politiques à privilégier le dialogue pour résoudre la crise.

Cette prise de position régionale souligne l’inquiétude croissante suscitée par la situation en Bolivie, où les tensions politiques et sociales continuent de peser sur la stabilité du pays.