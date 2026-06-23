Trump relance sa campagne en Pennsylvanie en misant sur l’industrie et l’emploi

Le président américain Donald Trump a repris sa campagne électorale mardi après une interruption de deux semaines, en se rendant en Pennsylvanie, un État clé et politiquement disputé, afin de promouvoir son programme économique axé sur la réindustrialisation du pays.

Lors de sa visite dans une usine de camions Mack appartenant à Volvo Group à Lower Macungie Township, Trump a mis en avant sa politique de relance de la « Rust Belt », la région industrielle américaine touchée par des décennies de déclin manufacturier.

La Maison-Blanche affirme que des investissements importants et de nouveaux emplois sont créés grâce à la politique économique du président. Cependant, les statistiques montrent que l’emploi manufacturier américain a reculé depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, avec une baisse de 68 000 emplois dans le secteur, dont plus de 17 000 dans l’industrie automobile.

La guerre entre Israël et l’Iran, qui dure depuis plusieurs mois, a également compliqué le discours économique de Trump en contribuant à une hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie. Le président espère toutefois qu’un futur accord de paix entre Washington et Téhéran permettra de réduire les coûts énergétiques et de soutenir la croissance.

Le déplacement en Pennsylvanie revêt une importance particulière pour les républicains. Le 7e district de l’État, qui comprend la ville d’Allentown, est considéré comme l’un des territoires électoraux les plus disputés du pays. Les élections de mi-mandat de novembre seront cruciales pour déterminer si le Parti républicain conservera sa majorité au Congrès.

La Pennsylvanie devrait également jouer un rôle majeur lors de l’élection présidentielle de 2028, ce qui explique l’attention particulière accordée par les deux grands partis à cet État stratégique.