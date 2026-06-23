Le marché automobile européen en hausse en mai, porté par les électriques

Les immatriculations de voitures neuves dans l’Union européenne ont progressé de 3,2% en mai sur un an, soutenues par la forte demande pour les véhicules électriques, selon les données publiées mardi par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

Sur les cinq premiers mois de l’année, les modèles électriques dépassent désormais 20% de parts de marché. L’Italie, la France et l’Allemagne concentrent à elles seules près des deux tiers des immatriculations de ces véhicules, avec des hausses respectives de 75,7%, 55,4% et 40,9%.

Recul marqué des motorisations thermiques

À l’inverse, les motorisations thermiques poursuivent leur repli. La part combinée des véhicules essence et diesel tombe à 30,1% depuis le début de l’année, contre 38% un an plus tôt. La France enregistre la baisse la plus marquée, avec un recul de 36,8% des immatriculations de voitures essence.

L’hybride reste toutefois la motorisation la plus répandue, représentant 37,8% du marché européen. Côté constructeurs, Volkswagen conserve sa position de leader avec 26,7% de parts de marché, devant Stellantis (16,7%). Renault recule, avec des volumes en baisse de plus de 6%.

Les groupes asiatiques Toyota et Hyundai complètent le top 5, malgré des ventes en léger recul. À l’inverse, les constructeurs chinois poursuivent leur percée, avec des ventes en forte hausse pour BYD (+158,9%) et Chery Automobile (+265,2%), bien que leurs parts de marché restent encore limitées.