Céline Dion confirme son retour en français avec «Bonjour, pardon, merci»

Céline Dion sortira sa nouvelle chanson Bonjour, pardon, merci le 3 juillet 2026. Le titre a été annoncé en trois temps, avec les mots Bonjour, Pardon et Merci, publiés séparément avant de former le nom complet du morceau.

Un deuxième inédit après Dansons

Cette sortie arrive un peu plus de deux mois après Dansons, dévoilé le 17 avril 2026. Ce morceau, écrit par Jean-Jacques Goldman, marquait le retour discographique de Céline Dion avec une chanson originale en français après plusieurs années sans titre inédit.

Ycare et Renaud Rebillaud aux crédits

Bonjour, pardon, merci est un titre inédit signé par Ycare et Renaud Rebillaud. Le clip doit sortir le même jour que la chanson, le 3 juillet. La chanteuse doit retrouver la scène à Paris La Défense Arena à partir du 12 septembre 2026, avec des concerts programmés jusqu’au 17 octobre 2026. Dix nouvelles dates ont aussi été annoncées pour mai 2027, toujours à Paris La Défense Arena.