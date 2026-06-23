La justice refuse de rouvrir l’enquête pour viol visant Luc Besson

La chambre de l’instruction a rejeté la demande de réouverture de l’enquête pour viol contre le réalisateur. L’avocat de la plaignante annonce un pourvoi en cassation.

La justice a refusé de rouvrir l’enquête pour viol visant le réalisateur Luc Besson. Cette décision de la chambre de l’instruction intervient après une demande déposée par l’actrice Sand Van Roy, qui accuse le cinéaste de faits remontant à plusieurs années. L’affaire avait été classée sans suite une première fois, faute d’éléments suffisants selon le parquet.

Un pourvoi en cassation annoncé

Me Antoine Gitton, l’avocat de la plaignante, a réagi mardi en annonçant qu’un pourvoi en cassation serait interjeté immédiatement. Cette nouvelle procédure vise à contester la décision de la chambre de l’instruction devant la Cour de cassation. L’avocate maintient que des éléments justifient la réouverture des investigations contre le réalisateur de Taxi et du Grand Bleu.

Un nouveau revers judiciaire

Cette décision judiciaire constitue un nouveau revers pour Sand Van Roy dans son combat juridique contre Luc Besson. Le cinéaste, âgé de 65 ans, a toujours contesté les accusations portées à son encontre. L’issue du pourvoi en cassation déterminera si l’affaire peut être rejugée ou si elle sera définitivement close.